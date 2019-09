Ue: Commissione, nessun contatto per situazione Alan Kurdi

- La Commissione europea non è stata contattata in merito alla situazione della imbarcazione Alan Kurdi ed, eventualmente, per coordinare i ricollocamenti dei migranti a bordo. "Non siamo stati contattati e non siamo implicati nella vicenda relativa a questa imbarcazione", ha detto la portavoce della Commissione europea, Natasha Bertaud. (Beb)