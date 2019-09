Migranti: Grecia, Leclerc (Unchr) visita centro di Moira

- Il rappresentante in Grecia dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Philippe Leclerc, ha visitato oggi l’hotspot di Moira in seguito all’arrivo di nuovi migranti sull’isola di Lesbo e alle persistenti condizioni di sovraffollamento della struttura di accoglienza. Durante la sua permanenza sull'isola Leclerc ha incontrato le autorità locali e partecipato a un incontro con i rappresentanti degli enti locali, presieduto dal governatore regionale dell'Egeo settentrionale. "Siamo preoccupati per la situazione a Moria. Non crediamo che le soluzioni possano essere trovate automaticamente o facilmente”, ha detto Lecler all’agenzia di stampa “Ana-Mpa”. "L'Unhcr vuole far parte delle soluzioni al fine di facilitare tali soluzioni", ha aggiunto. "Una delle prime emergenze è il trasferimento di 1.400 persone da Lesbo a Nea Kavala. Come Unhcr, abbiamo aiutato il trasporto di queste persone, ma abbiamo anche fornito 200 tende per le persone a rimanere temporaneamente a Nea Kavala", ha spiegato Leclerc sottolineando che altre soluzioni saranno necessarie. (segue) (Gra)