Migranti: Grecia, Leclerc (Unchr) visita centro di Moira (3)

- Mercoledì 4 settembre una rissa è scoppiata nel campo di Moria dopo una protesta organizzata da bambini non accompagnati presso la struttura che vogliono essere trasferiti sulla terraferma. Leclerc si trovava sull’isola quando sono scoppiati gli scontri. “La situazione può essere migliorata solo se un numero sufficiente di persone viene spostato sulla terraferma. Ciò significa che gli alloggi disponibili nel resto della Grecia dovrebbero aumentare”, ha affermato il rappresentante dell’Unhcr. Nel frattempo, secondo Leclerc, le autorità devono migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria e all'istruzione, in particolare per i minori, fintanto che rimangono sull'isola. (segue) (Gra)