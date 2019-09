Migranti: Grecia, Leclerc (Unchr) visita centro di Moira (4)

- La nave greca Aqua Blue, che trasportava al suo interno 720 rifugiati dall’isola di Lesbo, è arrivata martedì mattina al porto di Salonicco. Lo ha riferito l’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, secondo cui 379 persone sarebbero state poi trasferite a Nea Kavala, Kilkis e il resto in altre strutture su terraferma. Altre 640 persone sono state trasferite lunedì al campo di Nea Kavala, dove saranno ospitate temporaneamente in 200 tende. E' inziato lunedì mattina il trasferimento per circa 1.500 migranti sbarcati sulle coste greche nelle ultime settimane dal campo di Moria, sull'isola di Lesbo, verso la Grecia continentale. Nel frattempo, almeno altri 300 migranti sono arrivati a Lesbo nel fine settimana, portando a 11 mila il numero totale di persone ospitate nel campo progettato per ospitarne un massimo di 3 mila. Sabato il Consiglio per gli affari esteri e la difesa (Kysea), convocato d’urgenza dal premier greco Kyriakos Mitsotakis, ha approvato sette misure per far fronte alla nuova ondata di sbarchi registrata nelle ultime settimane sulle isole del Mar Egeo. (segue) (Gra)