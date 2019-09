Migranti: Grecia, Leclerc (Unchr) visita centro di Moira (5)

- Le misure approvate prevedono il trasferimento dei migranti nelle strutture esistenti sulla terraferma per decongestionare le isole; il trasferimento immediato di 116 minori non accompagnati per il ricongiungimento con le loro famiglie in altri paesi dell'Unione europea con i quali è già stato raggiunto un accordo; l'aumento della sorveglianza delle frontiere, in collaborazione con Frontex e le autorità europee, nonché con la Nato; l'adozione, dopo 4,5 anni di inattività, del Sistema nazionale integrato di sorveglianza marittima; la modifica del quadro istituzionale per la procedura di asilo mediante l'abolizione della seconda parte dell'esame della domanda volta a favorire il ritorno immediato del richiedente nel paese di origine in caso di rigetto della domanda di asilo; l'aumento delle ispezioni della polizia nelle isole e nella Grecia continentale per identificare le persone che avevano presentato domanda di asilo ma la loro domanda è stata respinta dai tribunali; la fornitura immediata di 10 nuove piccole imbarcazioni per una risposta rapida in caso di movimenti di migranti dai circuiti di traffico in partenza dalla costa turca verso le isole greche; il sostegno delle comunità locali attraverso il rafforzamento delle infrastrutture e del personale necessari. (segue) (Gra)