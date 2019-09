I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

- Siria: peggiorano le condizioni sanitarie nel campo di al Rukban - Gli sfollati siriani rimasti nel campo di al Rukban, situato sul confine tra la Siria e la Giordania, hanno denunciato il peggioramento delle condizioni sanitarie del campo. Lo riferisce il portale siriano "Zaman al Wasl" citando fonti dell'opposizione al governo di Bashar al Assad. Abdul Aziz al Tibawi, direttore dell'ufficio informazioni dell'Esercito delle tribù libere, formazione affiliata all'Esercito siriano libero (Fsa), ha dichiarato che al momento non esiste nel campo alcun punto medico che fornisca servizi di trattamento ai profughi. Di conseguenza è difficile rispondere efficacemente all'aumento dei casi di malattie intestinali e intossicazioni alimentari che si è verificato nelle ultime settimane, anche per via della grave carenza di medicinali. D'altronde l'accesso alle cure in territorio giordano è subordinato ad approvazione e limitato a 20-30 casi al giorno, di conseguenza sono accettati solo casi di ostetricia e terapia intensiva. Il campo profughi di al Rukban è stato visitato, lo scorso 17 agosto, da una delegazione delle Nazioni unite per verificare le condizioni dei rifugiati. La delegazione ha riferito che il 47 per cento dei 13.000 sfollati del campo non intende lasciarlo, temendo arresti o ritorsioni da parte del regime. (segue) (Res)