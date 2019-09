I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

- Yemen: Coalizione a guida saudita, rapporto Onu manca di obiettività - La coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita impegnata nella guerra in Yemen ha fortemente criticato il recente rapporto redatto da esperti delle Nazioni Unite sostenendo evidenti errori di metodo e mancanza di obiettività. In una nota diffusa dall'agenzia di stampa saudita “Spa”, il portavoce della coalizione, Turki al Maliki, ha dichiarato: "Gli errori e le accuse contro di noi contenute in questo rapporto sono solo una continuazione degli errori e delle accuse contenuti nel precedente rapporto nel 2018". Secondo Al Maliki, la coalizione "ha notato i problemi relativi alla metodologia del rapporto e la dipendenza del team di esperti da informazioni fuorvianti fornite da terze parti non identificate”. Per Al Maliki, "il rapporto si basa su accuse menzionate in alcune analisi di organizzazioni non governative, Ong, che non sono state documentate o verificate”. Pubblicato lo scorso 3 settembre, il rapporto sostiene che Stati Uniti, Regno Unito e Francia potrebbero essere complici dei crimini di guerra nello Yemen per aver armato e fornito supporto di intelligence e logistico alla coalizione accusata di aver deliberatamente colpito e affamato la popolazione. Il gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha invitato la comunità internazionale a fermare la vendita di armi alle forze in campo nella guerra in Yemen. (Res)