Governo: Moavero, Di Maio può fare ottimo lavoro, ha condiviso il mio per 15 mesi

- Secondo l’ex ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, il suo successore Luigi Di Maio può fare “un ottimo lavoro”. Lo ha spiegato parlando con i giornalisti a margine dei lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio. “Penso che la sua nomina - ha detto - rispecchi gli equilibri politici tra le due forze che sostengono il nuovo governo e penso che possa fare un ottimo lavoro. Tra l’altro ha condiviso con me il lavoro degli ultimi 15 mesi nell’ambito del governo che si è appena chiuso”. Ai giornalisti che gli chiedevano come abbia interpretato le parole di Di Maio, che ha ribadito ieri l’appartenenza alla Nato e all’Unione europea, ma ha detto che dialogherà con tutti, Moavero Milanesi ha risposto: “Per l’Italia dialogare con tutti fa parte della tradizione diplomatica: noi abbiamo sempre avuto una posizione favorevole al multidiplomatismo e al multidialogo, quindi l’ho interpretato come un ribadire un concetto pleonastico. È vero che l’importante è avere dei punti fermi: nel caso mio per esempio Nazioni Unite, alleanza atlantica e il processo di integrazione europea. Naturalmente tutti e tre gli schemi necessitano di profonde riforme interne per funzionare bene, perché negli anni sono invecchiati”.(Rem)