Cina: prima importazione di latte crudo dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha importato per la prima volta latte crudo dalla Russia. Lo riferisce l'agenzia di stampa cinese "Xinhua", che spiega che un camion cisterna per il trasporto di latte crudo ha superato le ispezioni di quarantena in un interporto nella provincia di Heilongjiang, nella Cina nordorientale, all'inizio di questa settimana, segnando la prima importazione di latte crudo dalla Russia. Il lotto di latte crudo è stato prodotto da un pascolo russo di proprietà di Zhongding Dairy Farming, che dista 25 chilometri dal porto di Dongning, al confine tra Cina e Russia, e l'autorizzazione alla quarantena per il suo trasporto è stata completata in poche ore. (segue) (Cip)