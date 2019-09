Cina: prima importazione di latte crudo dalla Russia (2)

- "Questa operazione segna una nuova fase di scambi sostanziali e approfonditi nella cooperazione agricola tra Cina e Russia", ha dichiarato Liu Jianbo, project manager del progetto. Liu ha affermato che il latte crudo viene trasportato a catena fredda e viene trasformato entro sette ore in una fabbrica nella città di Mudanjing per garantirne la qualità. Attualmente, Zhongding ha messo in funzione un'azienda lattiero-casearia da 1.mille capi in Russia. Prevede di costruire dieci caseifici da cinquemila capi nella regione russa di Primorsky nei prossimi 3-5 anni con una produzione giornaliera di mille tonnellate di latte crudo. (Cip)