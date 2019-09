Messico: Lopez Obrador incontra leader sindacale Usa, fiducia su ratifica dell'Usmca

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha espresso fiducia nella possibilità che una importante componente sindacale statunitense possa appoggiare la ratifica del nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca). "Ho ricevuto un dirigente degli Stati uniti per chiarire ogni dubbio sulla riforma del lavoro e su come verrà applicata", ha detto Lopez Obrador riportando in conferenza stampa i contenuti del colloquio con il presidente del potente sindacato statunitense Afl-Cio, Richard Trumka, tenuto mercoledì. "Amlo" ha garantito che il Messico ha le "risorse suffiicenti" per mettere in pratica gli impegni della riforma, una delle principali preoccupazioni dell'interlocutore in vista della possibile ratifica del trattato firmato a novembre scorso. Annunciando la missione a Città del Messico, la scorsa settimana, Trumka aveva avvertito del rischio che il Messico non potesse "garantire" la capacità dei lavoratori di trattare salari più alti o creare sindacati "liberi e democratici". (segue) (Mec)