Messico: Lopez Obrador incontra leader sindacale Usa, fiducia su ratifica dell'Usmca (2)

- È "necessario che il Messico garantisca ai lavoratori i loro diritti sulle retribuzioni e sulla presenza di sindacati liberi e democratici. Se questo non si verifica i lavoratori in America del nord continueranno a soffrire", segnalava Trumka denunciando il fatto che "per anni" il paese latino ha mantenuto "salari estremamente bassi in modo artificioso", in parte grazie alla legislazione sul lavoro e in parte per le ingerenze dei poteri pubblici all'interno degli organismi di rappresentanza. Il presidente messicano ha riconosciuto che Trumka "è uno dei principali oppositori ma è una persona progressista, ha simpatie per il governo del Messico e per i messicani. Si sono fatti passi avanti e continuo a credere che il trattato si ratificherà. non vedo problemi che non si possano risolvere", ha chiosato il capo dello stato messicano. (segue) (Mec)