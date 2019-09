Messico: Lopez Obrador incontra leader sindacale Usa, fiducia su ratifica dell'Usmca (4)

- Lo scorso 19 luglio una delegazione di parlamentari statunitensi, in gran parte democratici, aveva incontrato il presidente messicano per valutare il contenuto del nuovo accordo commerciale. Lopez Obrador aveva espresso fiducia sul fatto che la ratifica possa arrivare entro settembre. “Ho informazioni secondo cui i deputati statunitensi vedono di buon occhio l’approvazione del trattato. Ci sono delle differenze, com’è naturale, ma sanno che dopo tanti anni questa relazione non si può cancellare”, ha detto il capo dello stato. Più di recente, il segretario al tesoro usa, Stvene Mnuchin, ha pronosticato un via libera del congresso "entro uno o due mesi", fissando la scadenza ideale ad ottobre. (segue) (Mec)