Messico: Lopez Obrador incontra leader sindacale Usa, fiducia su ratifica dell'Usmca (8)

- Dal testo finale esce di scena la cosiddetta clausola "sunset", condizione chiesta a lungo dagli states, con cui l'accordo avrebbe avuto una durata di cinque anni. L'intesa raggiunta prevede invece che passati sei anni si procederà a un negoziato per il suo aggiornamento. In caso di esito negativo, le trattative potranno estendersi per un anno e nell'ulteriore evenienza che non si trovi l'intesa il trattato sopravviverà comunque fino al sedicesimo anno "di vita". Messico e Canada hanno poi dovuto aumentare le quantità a partire dalle quali possono applicare dazi a prodotti acquistati dai paesi vicini. Il Messico le ha innalzate da 50 a 100 dollari, il Canada li ha portati sino a 117 dollari. Le parti hanno proibito l'applicazione di diritti doganali e altre misure discriminatorie su prodotti digitali distribuiti per via elettronica, come libri, video, musica, programmi o videogiochi. Inoltre hanno assicurato la possibilità di trasferire dati attraverso le frontiere riducendo al minimo le restrizioni su dove si possano archiviare e trattare. Gli Usa ottengono inoltre che i diritti di proprietà intellettuale rimarranno validi fino a 70 anni dopo la morte dell'autore. (segue) (Mec)