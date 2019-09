I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Sudan: premier Hamdok annuncia formazione nuovo governo - Il primo ministro del Sudan Abdalla Hamdok ha presentato il nuovo governo, il primo dalla deposizione dell'ex presidente Omar al Bashir lo scorso aprile. La nuova squadra, ha detto in conferenza stampa Hamdok, è formata attualmente da 18 ministri ai quali verranno affiancati altre due titolari, e inizierà "immediatamente il suo lavoro in modo armonioso e collettivo". "Oggi iniziamo una nuova fase della nostra storia (...), lavoriamo per un progetto nazionale e la ristrutturazione dello stato sudanese", ha detto il premier citato da "Sudan Tribune". La maggior parte dei 18 ministri annunciati ieri sera rientrano nei 14 nomi annunciati da Hamdok all'inizio della settimana. Il Consiglio dei ministri comprende quattro donne, tra cui Asmaa Abdallah, che diventa la prima donna nominata ministro degli Esteri del paese. L’esecutivo include inoltre l’ex economista della Banca mondiale Ibrahim Elbadawi come nuovo ministro delle Finanze, Adel Ibrahim è stato scelto per guidare il ministero dell'Energia e delle miniere e il generale Jamal Aldin Omar guiderà il dicastero della Difesa. Madani Abbas Madani, un leader della coalizione civile che ha negoziato l'accordo con il Consiglio militare di transizione (Tmc), sarà ministro dell'Industria e del commercio.Res (segue) (Res)