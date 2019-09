I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: rilasciato un minatore rapito da ribelli Mai Mai - Un minatore sudafricano rapito a fine luglio dalle milizie Mai Mai nella Repubblica democratica del Congo (Rdc) orientale è stato rilasciato. Lo hanno confermato su Twitter le autorità di Maniema, provincia nella quale Philippe Bota - questo il nome del minatore - lavorava presso la miniera Namoya della società aurifera canadese Banro Corp. Secondo fonti militari, Bota è stato rapito dai ribelli del gruppo armato lo scorso 26 luglio insieme a tre colleghi, rilasciati in agosto dopo negoziati. Come riferito dai media locali, per la liberazione di Bota non è stato versato alcun riscatto ma secondo alcuni un accordo sarebbe stato stipulato con i ribelli per una concessione mineraria.Res (segue) (Res)