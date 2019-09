Repubblica Ceca: premier Babis dovrà scusarsi per accuse a manifestanti di essere pagati

- La corte distrettuale di Praga-Ovest ha stabilito che il primo ministro ceco, Andrej Babis, dovrà chiedere scusa per aver affermato che i manifestanti alle dimostrazioni antigovernative dell'11 luglio 2018 erano stati pagati. Lo riporta il sito "idnes.cz", che sottolinea però che la sentenza non è definitiva e può ancora essere appellata, cosa che Babis ha annunciato di aver intenzione di fare. A fare causa al premier è stata una manifestante, Jana Filipova, che aveva dapprima chiesto delle scuse a Babis a "Tv Nova", per poi decidere di adire le vie legali. "Sono soddisfatta che un giudice abbia stabilito che un personaggio pubblico non può mentire. Mi ha impressionato. Rappresento decine di migliaia di persone che sono state lese da questa bugia. Sfortunatamente siamo arrivati a un punto in cui i pubblici ufficiali non sono più autorità morali. Spero che i politici facciano più attenzione a quello che dicono. La gente dà molto peso a quello che dicono", ha commentato Filipova. (Vap)