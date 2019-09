Governo: Marcegaglia (Eni), Gualtieri? Estremamente preparato, conosce bene l'Europa

- Il nuovo ministro dell'Economia del governo Conte bis, Roberto Gualtieri, "è una persona estremamente preparata che conosce bene l'Europa e quello europeo è un tema fondamentale". Lo ha dichiarato il presidente di Eni, Emma Marcegaglia, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio. A chi le chiede se abbia già avuto l'occasione di sentirlo, l'ex presidente di Confindustria, ha risposto: "No, non ancora però ho avuto il piacere di vederlo in Europa quando ero presidente di Business Europe". (Rem)