Siria: scontri tra forze curde e filo-turche a est di Aleppo

- Duri scontri sono scoppiati nelle ultime ore tra militanti filo-turchi del Fronte di liberazione nazionale (Fln) e combattenti curdi delle Unità di protezione dei popoli (Ypg) nella campagna orientale del governatorato di Aleppo, nel nord della Siria. Lo riferisce il quotidiano online “al Masdar”. I combattimenti hanno avuto luogo in particolare nella cittadina di Owlishli, non lontano da Qabaseen. Il numero delle vittime non è ancora chiaro. Secondo le fonti citate, la situazione nel governatorato di Aleppo resta molto tesa nonostante il recente accordo sull’attuazione di una “zona di sicurezza” fortemente voluta dalla Turchia lungo la frontiera settentrionale della Siria. Ankara considera le Ypg un ramo del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk) e, dunque, un’organizzazione terroristica. Ieri il presidente Recep Tayyip Erdogan ha fatto sapere che la “zona di sicurezza”, volta ad allontanare i militanti curdi dal confine, dovrà essere operativa già per la fine del mese di settembre.(Res)