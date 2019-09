Puglia: lunedì Emiliano a inaugurazione hospice Minervino Murge (Bat)

- Lunedì alle 11 si terrà la cerimonia di inaugurazione dell'hospice "Karol Wojtyla" a Minervino Murge (Bat). La struttura, ubicata presso l'ex ospedale in via Cappuccini, è tra le poche pubbliche della Regione Puglia ed è dotata di 12 posti letto. L'hospice è una struttura di accoglienza e ricovero che ha come obiettivo quello di offrire cure palliative nelle fasi più avanzate della malattia. Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno: Michele Emiliano, presidente Regione Puglia; Luigi Mansi, vescovo di Andria; Alessandro Delle Donne, direttore generale Asl Bt; Maria Laura Mancini, sindaco di Minervino Murge; Vito Campanile, direttore sanitario Asl Bt e Giulio Schito, direttore amministrativo Asl Bt. Alla cerimonia di inaugurazione parteciperanno anche gli autori degli scatti fotografici selezionati nell'ambito del concorso "Uno scatto di vita", utilizzati per allestire tutta la struttura. (Ren)