Governo: Moavero, da Cernobbio clima positivo, sbagliato avere pregiudizi negativi

- L'ex ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, questa mattina è intervenuto al Forum Ambrosetti di Cernobbio, dove - ha spiegato durante la pausa dei lavori - rispetto al nuovo esecutivo "c'è un clima interrogativo, come è normale che sia, visto che deve iniziare la sua attività". Ai giornalisti che gli facevano notare che sembra esserci un diffuso ottimismo verso il nuovo governo, Moavero ha risposto: "C'è un clima positivo di apertura, come è giusto che sia nei confronti di qualsiasi governo che deve iniziare a lavorare. Sarebbe sbagliato iniziare con pregiudizi negativi, rispetto a chi si assume la guida del Paese". "Mi sembra che tutti ci aspettiamo, e mi includo tra i cittadini italiani, - ha aggiunto l'ex ministro - che si riesca a imprimere a questo Paese questo salto di qualità che è necessario e che domanda lo sforzo collettivo di tutti, governo in testa, ma anche di ciascuno di noi. Penso che tutti i governi si debbano porre un problema di un salto di qualità: il nostro Paese ha bisogno di migliorare la sua situazione sotto molti profili e quindi è una sfida per questo governo, come lo è stata per il governo di cui ho fatto parte io, come lo è stato per i governi precedenti".(Rem)