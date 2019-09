Ucraina: Bers finanzierà compagnia Ldc per investimenti su logistica ferroviaria

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) fornirà un prestito da 35 milioni di dollari alla Louis Dreyfus Company (Ldc) per un investimento sulla logistica ferroviaria in Ucraina. Il finanziamento permetterà a Ldc di acquistare fino a mille convogli per il trasporto di grano, come riferisce l’agenzia di stampa “Ukrinform”. In questo modo, Ldc potrà diversificare la logistica per il trasporto di grano in tutte le aree agricole dell’Ucraina, fino ai porti sul Mar Nero. Lo spostamento del trasporto di grano dalle autostrade alle linee ferroviarie avrà inoltre un impatto positivo a livello ambientale, ha reso noto Ldc. (Res)