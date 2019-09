Iran: Teheran interrompe impegni previsti nell’accordo nucleare nel campo ricerca e sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran ha annunciato oggi l’interruzione di tutti gli impegni previsti dal Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa) nell’ambito della ricerca e sviluppo del settore nucleare, in quella che è la terza fase di riduzione degli impegni della Repubblica islamica all’interno dell’accordo firmato nel luglio 2015 a Vienna. In una lettera inviata all’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione Europea, Federica Mogherini, il ministro degli Esteri iraniano Mohammad Javad Zarif ha scritto le ragioni alla base di questa nuova mossa di Teheran: "A causa delle conseguenze derivanti dal ritiro degli Stati Uniti dal Jcpoa, la reimposizione delle sanzioni statunitensi contro la Repubblica islamica dell'Iran e l'incapacità dei tre paesi europei per onorare i propri impegni nel quadro dell’accordo sul nucleare, la Repubblica islamica dell'Iran interromperà tutti gli impegni previsti nel Jcpoa nel campo della ricerca e sviluppo nucleari a partire dal 6 settembre”. Nella lettera, Zarif ha sottolineato la decisione è in linea con i diritti dell'Iran ai sensi del Jcpoa, in particolare il paragrafo 36 dell’accordo che prevede una riduzione o la cessazione totale degli impegni in caso di un certificato inadempimento dell’intesa da parte di una delle due parti. Secondo Zarif, l’Iran ha assistito da parte dei partner dell’accordo una violazione continuativa degli impegni negli ultimi 16 mesi. Nella lettera, il ministro iraniano ha sottolineato che i dettagli tecnici della terza fase di riduzione degli impegni all’interno del Jcpoa verranno comunicato all'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Al termine della lettera inviata all’Alto rappresentante Ue, Zarif ha dichiarato che l’Iran è comunque pronto pronta a continuare i negoziati con le restanti parti del Jcpoa a tutti i livelli al fine di mostrare la sua buona volontà, sottolineando che in caso di un mutamento della situazione Teheran è pronto ad adempiere nuovamente a tutti gli impegni dell’accordo. (Res)