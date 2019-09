Kosovo: partiti respingono proposta leader Pdk Veseli per "patto anti-corruzione" (2)

- Il leader del Partito democratico del Kosovo Veseli ha invitato ieri presidenti degli altri partiti politici a firmare una dichiarazione congiunta contro la corruzione e il nepotismo nel paese. Parlando in conferenza stampa, come riportato dall'emittente "Rtk", Veseli ha annunciato di aver firmato un patto contro la corruzione e che intende inviarlo a tutti i leader dei partiti politici che corrono per le elezioni anticipate del 6 ottobre. "In questo modo la lotta alla corruzione e al nepotismo non rimane solo sulla carta ma viene trasformata in azione", ha dichiarato Veseli. (Kop)