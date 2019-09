Kosovo-Italia: ministro Esteri Pacolli si congratula con Di Maio, "collaboriamo per rafforzare rapporti"

- Il capo della diplomazia kosovara Behjget Pacolli si è congratulato con Luigi Di Maio per la sua nomina a ministro degli Esteri. Scrivendo su Twitter, il ministro degli Esteri kosovaro ha auspicato di poter lavorare con l'omologo Di Maio per il rafforzamento dei rapporti bilaterali tra Kosovo e Italia. "L'Italia - ha detto Pacolli - è un partner forte nel nostro percorso per diventare Stati membri dell'Unione europea, della Nato e dell'Onu".(Kop)