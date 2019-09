Ue: in corso incontro tra von der Leyen e Gentiloni

- A quanto si apprende a Bruxelles, è in corso l'incontro tra la candidata eletta alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l'ex premier Paolo Gentiloni, espresso dall'Italia per il ruolo di commissario. A quanto si apprende, inoltre, Gentiloni, che è arrivato a Bruxelles ieri sera, non incontrerà la stampa oggi dopo l'incontro. (Beb)