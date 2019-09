Bulgaria: paese celebra 134mo anniversario unificazione Principato e Rumelia orientale (2)

- Il primo ministro bulgaro Bojko Borisov si è congratulato con tutti i cittadini bulgari in occasione della ricorrenza di oggi. "Mi congratulo con tutti i bulgari per la grande festa di oggi. L'unione del Principato di Bulgaria con la Rumelia orientale è una grande e giusta vittoria per noi", ha scritto Borisov sul suo profilo Facebook. “Oggi viviamo in un paese libero uguale agli altri paesi europei, uno la cui opinione è diventata importante. Congratulazioni ai cittadini di Plovdiv per le vacanze della loro città antica, eterna, in via di sviluppo e moderna", ha aggiunto. Anche il ministro degli Esteri Ekaterina Zaharieva ha pubblicato un messaggio per la ricorrenza. "Oggi è un simbolo della nostra ricerca di unificazione e piena appartenenza alla cultura e alla civiltà europea", ha scritto il capo della diplomazia di Sofia sui suoi canali social. (Bus)