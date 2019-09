Africa: prosegue tour di papa Francesco, oggi l'arrivo in Madagascar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue il tour in Africa di papa Francesco, che in mattinata è impegnato nel quartiere mozambicano di Zimpeto, alla periferia della capitale Maputo, e partirà nel pomeriggio per Antananarivo, in Madagascar. Il pontefice tiene in queste ore la Santa Messa nello stadio di Zimpeto, quartiere nel quale ha già reso visita ai malati ricoverati in ospedale. Verso ora di pranzo il pontefice si congederà all'aeroporto di Maputo dalle autorità che lo hanno accolto in questi giorni, e partirà per Madagascar. La cerimonia di benvenuto ad Antananarivo è prevista intorno alle 16:30. Arrivato mercoledì sera a Maputo ed impegnato in un tour che ora lo porterà, fino a martedì 10 settembre, in Madagascar e a Mauritius, Francesco ha invitato tutte le parti politiche mozambicane al "coraggio della pace": soltanto un mese fa, infatti, il presidente Filipe Nyusi e Ossufo Momade, leader della Resistenza nazionale mozambicana (Renamo, che ha combattuto contro il Fronte di liberazione del Mozambico nella lunga guerra civile che ha interessato il paese tra il 1975 e il 1992), hanno firmato l'accordo di pace definitivo impegnandosi a porre fine alle violenze e a partecipare pacificamente alle elezioni generali in programma nel paese il prossimo 15 ottobre. "Vi incoraggio a continuare il lavoro di consolidamento delle strutture e delle istituzioni necessarie affinché nessuno si senta abbandonato, in particolare i giovani", ha detto il papa. (segue) (Res)