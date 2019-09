Africa: prosegue tour di papa Francesco, oggi l'arrivo in Madagascar (2)

- Nel corso della sua visita a Maputo, papa Francesco ha sottolineato l'importanza dell'accordo concluso, che ha definito "una pietra miliare" posta per il futuro del paese da "persone coraggiose". Alla presenza del capo dello Stato Nyusi e delle autorità locali, il Pontefice ha auspicato che l'intesa sia "decisiva", ricordando che "la strada della pace" mozambicana ha preso inizio nel 1992 con l'Accordo generale concluso a Roma. Per papa Francesco le diverse tappe dell'accordo sono il segno di una volontà che mira a "impedire che la storia non sia scritta come una lotta fratricida, ma piuttosto come capacità di riconoscersi come fratelli, figli della stessa terra, amministratori di un destino comune". (segue) (Res)