Africa: prosegue tour di papa Francesco, oggi l'arrivo in Madagascar (3)

- Nel suo intervento in Mozambico il pontefice ha detto di essere "in visita in un paese che lavora per un futuro rinnovato" e ha invitato le autorità a proseguire "con coraggio il consolidamento" delle strutture di governo. "Una cultura di pace esige un processo di crescita costante", ha detto il Pontefice, "siate costruttori di un futuro di pace e responsabilità in comunione" gli uni con gli altri, in modo che "riconciliazione e speranza regnino definitivamente fra di voi". Papa Francesco ha posto l'accento sull'impegno necessario a sviluppare una cultura di pace, che implica sforzi "inclusivi, sostanziali e produttivi", e che nel caso del Mozambico sappiano tenere conto di un paese colpito di recente anche dai cicloni Kenneth e Idai, che hanno provocato oltre mille morti e migliaia di sfollati. Quello firmato ad agosto è il terzo accordo concluso da Frelimo e Renamo dall’anno dell’indipendenza del paese, nel 1975: l’ultimo, che pose fine alla guerra civile, fu firmato a Roma nel 1992 grazie alla lunga opera di mediazione della Comunità di Sant’Egidio, durata 27 mesi con con l'appoggio delle Nazioni Unite. (Res)