Torino: Sganga su Iaria assessore, riconosciuto valore del gruppo consiliare M5s

- "È per me un vanto che il nuovo assessore all'urbanistica sia stato scelto tra i consiglieri di maggioranza. Non posso che dirmi orgogliosa che la sindaca Chiara Appendino abbia, con questa scelta, riconosciuto il valore interno presente nel gruppo". Così Valentina Sganga, capogruppo del M5s in Comune a Torino. "Sono giorni complessi ma secondo me anche entusiasmanti perché si aprono scenari impensabili fino a pochi giorni fa. Credo che questo sia un momento dove trovare unità e comunione di vedute per cercare di sfruttare le opportunità che questo ultimo anno pieno di consiliatura ci offre. Ad Antonino Iaria vanno i miei auguri di buon lavoro, certa che lo farà al meglio. (Rpi)