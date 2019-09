Governo: Giovannini, inizio è incoraggiante, serve attenzione a disoccupazione giovanile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello del governo Conte bis "è un inizio certamente incoraggiante, è molto positivo il fatto che Paolo Gentiloni sarà il commissario italiano nella commissione Ue ma dobbiamo aspettare ancora qualche giorno per le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio per capire meglio l'indirizzo complessivo". Lo ha dichiarato l'ex ministro del Lavoro del governo Letta, Enrico Giovannini, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti di Cernobbio. A chi gli chiede quale dovrebbe essere la priorità del ministero del Lavoro, Giovannini ha risposto: "Spero che la nuova ministra (Nunzia Catalfo ndr) con cui collaborammo quando ero io ministro per la definizione dei primi interventi contro la povertà faccia un'attenzione particolare alla disoccupazione giovanile perché ancora troppo alta rispetto agli altri Paesi. In questa cornice - ha aggiunto il professore finito nel totonomi per diventare il successore di Conte dopo la crisi del governo giallo-verde - c'è bisogno di inoltre raccordare meglio il reddito di cittadinanza con gli altri strumenti di welfare, che in Germania ricordo averci messo quattro anni per farlo andare a regime".(Rem)