Romania: premier Dancila chiede proroga scadenza per inserimento in registri elettorali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier romena Viorica Dancila ha chiesto all'autorità elettorale permanente di prorogare la scadenza per l'inserimento dei nominativi nel registri elettorali, al fine di aumentare il numero delle persone che potranno votare per corrispondenza alle elezioni presidenziali di novembre. Lo ha dichiarato lo stesso capo del governo romeno Dancila in apertura del Forum dei romeni all'estero che si svolge questi giorni a Bucarest. "La promozione e il rispetto dei diritti dei romeni nel mondo si trovano costantemente all'attenzione del governo", ha affermato Dancila. Dal canto suo, il ministro per i Romeni all'estero, Natalia Intotero, ha dichiarato all'emittente radio pubblica che il forum riunisce oltre 120 rappresentanti dei connazionali della diaspora e delle comunità storiche. "Attraverso dibattiti e seminari, auspichiamo che il forum sia una buona opportunità per discutere i problemi affrontati dai romeni all'estero, per interagire con i rappresentanti delle istituzioni statali su argomenti di interesse relativi all'istruzione, corsi in romeno, investimenti e opportunità di rientrare in patria", ha detto Intotero. (Rob)