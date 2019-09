Roma: sgominata centrale di spaccio in officina meccanica a Prati, arrestato 44enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sgominata una centrale di spaccio nascosta in un'officina meccanica. Arrestato il titolare, sequestrati 86.150,00 euro in contanti, 7 panetti di hashish e oltre 100 grammi di cocaina. Sono stati gli agenti del Polizia di Stato del commissariato Esposizione ad individuare un'officina meccanica nel quartiere Prati, usata come copertura per lo spaccio di cocaina e hashish. A finire in manette per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente P.G., romano di 44 anni. Sequestrata la somma di euro 86.150,00 come probabile provento dell'attività di spaccio, 100 grammi di cocaina e circa 700 grammi di hashish. Gli agenti, a seguito delle indagini, hanno accertato che il titolare dell'officina aveva avviato una fiorente attività di spaccio, proprio nel quartiere Prati. (segue) (Rer)