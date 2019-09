Roma: sgominata centrale di spaccio in officina meccanica a Prati, arrestato 44enne (2)

- In particolare, dopo aver monitorato per alcuni giorni l'officina, gli investigatori hanno deciso di procedere ad un controllo dei locali e in un cassetto del banco di lavoro hanno rinvenuto un sacchetto con 500 banconote da 50 euro, per un totale di euro 25.000, 15 involucri di cocaina e alcuni involucri contenenti hashish, pronti per lo smercio, nonché due bilancini di precisione. Inoltre, nascosto tra i pezzi di ricambio per moto, i poliziotti hanno rivenuto un sacchetto di plastica con all'interno ulteriore denaro, 60.000,00 euro in banconote da 100 e 50; altri 1.150,00 euro sono stati rinvenuti addosso al 44enne. Sul telefono cellulare dell'uomo c'era anche una pagina con nomi e cifre: probabilmente il rendiconto riconducibile all'attività di spaccio. (segue) (Rer)