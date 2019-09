Roma: sgominata centrale di spaccio in officina meccanica a Prati, arrestato 44enne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel prosieguo delle indagini, gli agenti hanno rinvenuto delle chiavi con sopra un indirizzo diverso da quello indicato dall'uomo come sua abitazione. Quindi, gli agenti, hanno perquisito anche l'altro appartamento, dove, nel soggiorno, in un vano nascosto da una presa elettrica, hanno trovato alcune buste di cellophane contenenti cocaina, per un peso complessivo di 85 grammi, oltre a 7 panetti di hashish del peso complessivo di circa 700 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Inoltre, sul tavolo da pranzo, è stato rinvenuto e sequestrato un taglierino con la lama sporca di sostanza stupefacente, utilizzato per "tagliare" la droga. (Rer)