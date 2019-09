Energia: Volpe (Falck Renewables), governo continui con spinta a transizione

- L’amministratore delegato di Falck Renewables, Toni Volpe, è molto soddisfatto del piano di politica energetica del nuovo governo. “Già quello precedente spingeva per la transizione energetica, mi sembra di capire che in base ai primi annunci sul programma del nuovo governo questa impostazione venga ulteriormente rafforzata. Bene direi, meglio di così mi sembra difficile. Partiranno le prime aste che consentiranno al settore delle rinnovabili di continuare a crescere”, ha detto dal Forum Ambrosetti di Cernobbio. Per questo il suo giudizio sul nuovo esecutivo è “assolutamente positivo”. “Per noi - ha aggiunto Volpe - è importante continuare quanto fatto dal governo precedente in materia di rinnovabili e capire come si può accelerare”. Ai giornalisti che gli chiedevano un giudizio sulla carbon tax, l’ad ha risposto: “Negli altri paesi un floor sul carbon tax ha funzionato a decarbonizzare il settore energetico. Dal punto di vista di chi si occupa di transizione energetica, tutto ciò che riduce l’utilizzo di carbone nei processi industriali è positivo, poi vanno analizzati oneri e impatti sul settore”.(Rem)