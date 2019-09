Armenia: gruppo Thales, monitoriamo situazione per identificare aree cooperazione

- I vertici del gruppo francese Thales, multinazionale operante nel settore dell’aerospazio e della difesa, continuano a monitorare attentamente la situazione in Armenia con l’obiettivo di identificare nuove prospettive per il rafforzamento della cooperazione tra Parigi ed Erevan. Lo ha dichiarato il vicepresidente e direttore regionale del gruppo, Paul Remi, la cui delegazione, giunta in Armenia su invito del capo dello Stato Armen Sarkissian, ha incontrato una serie di ministri, funzionari di governo e rappresentanti delle imprese operanti nel settore dell’alta tecnologia. “Lo scopo principale del nostro viaggio è la raccolta di quante più informazioni possibili nel quadro del gruppo di lavoro che abbiamo formato con le autorità del paese: questo per identificare le aree che presentano il maggior potenziale in termini di cooperazione”, ha detto Remi, precisando però che è “un po’ troppo presto per parlare di accordi”. “Ci sono buone prospettive, ma non vogliamo fare promesse inutili bensì ottenere risultati tangibili in tempi brevi: siamo interessati ad entrare nel mercato armeno, soprattutto all’interno del settore dell’alta tecnologia. Tuttavia, dobbiamo ancora discutere per stabilire la direzione da prendere”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza del comparto relativo allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. (Res)