Governo: Speranza, durerà fino a fine legislatura

- Il governo durerà "fino a fine legislatura. La nostra è un'alleanza naturale, rivendico di averci creduto sempre". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di "Circo Massimo" su Radio Capital. Un governo che si appresta a discutere le regole in Europa, a partire dal deficit: "Serve un piano straordinario di investimenti e superare regole che non hanno funzionato, una maggiore capacità di capire che c'è bisogno di investire in un nuovo grande piano. Bisogna battersi in Europa con intelligenza".(Rin)