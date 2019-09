Montenegro: testimone pentito al processo per terrorismo Sindjelic sarà estradato in Croazia

- Il testimone pentito al processo per terrorismo Aleksandar Sindjelic sarà consegnato dalle autorità montenegrine alla Croazia. Lo riferisce oggi l'emittente "Rtcg" citando una nota della Corte superiore di Podgorica. Sindjelic è stato condannato in Croazia a 21 anni di carcere per omicidio aggravato e rapina. Il tribunale montenegrino ha stabilito che "Sindjelic non è un cittadino montenegrino e non è attualmente oggetto di un processo in Montenegro". Precedentemente, il procuratore speciale Milivoje Katnic ha comunicato che Sindjelic ha chiesto asilo politico in Montenegro e gli esponenti del Fronte democratico accusati nel processo per terrorismo hanno ribadito diverse volte che il mandato di cattura emesso dalla Croazia e la richiesta di asilo politico discreditano Sindjelic, la cui testimonianza è stata fondamentale per arrivare a una serie di sentenze di condanna. (segue) (Mop)