Montenegro: testimone pentito al processo per terrorismo Sindjelic sarà estradato in Croazia (2)

- Il giudice della Corte superiore di Podgorica Suzana Mugosa ha condannato il nove maggio tutti e 14 gli imputati al processo per tentato colpo di stato sventato alla vigilia delle elezioni politiche del 2016 in Montenegro, tra cui i cittadini russi Eduard Shishmakov e Vladimir Popov, sentenziati rispettivamente a 15 e 12 anni di carcere. Mugosa ha condannato inoltre gli esponenti del Fronte democratico Andrija Mandic e Milan Knezevic, assenti dall'aula, a cinque anni di carcere ciascuno. Mandic ha annunciato in precedenza "azioni contro personaggi del regime di spicco" in caso di una condanna nei propri confronti. (segue) (Mop)