Montenegro: testimone pentito al processo per terrorismo Sindjelic sarà estradato in Croazia (3)

- Secondo quanto annunciato da Mandic, il Fronte democratico "ha valutato che i metodi tradizionali di protesta, quali raduni pacifici, non sono appropriati per il momento che stiamo vivendo e la sede del parlamento è uno spazio troppo piccolo per manovre che abbiamo in mente in caso di arresti". Mandic ha dichiarato che "in ultima analisi, saranno oggetto delle nostre azioni alcuni personaggi di spicco del regime che prendono tutte le decisioni fondamentali e si nascondono dietro inesistenti istituzioni del paese". (segue) (Mop)