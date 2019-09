Montenegro: testimone pentito al processo per terrorismo Sindjelic sarà estradato in Croazia (4)

- Mandic ha ribadito che l'intero processo "è diventato una questione personale con cui si difende non soltanto la dignità dei singoli, ma in ultima analisi anche l'identità del popolo serbo, messa profondamente a repentaglio in questo paese". Mandic ha affermato che "abbiamo pianificato attentamente i possibili scenari e sappiamo molto bene chi si trova dall'altra parte: conosciamo i metodi e i modi in cui funziona la mafia al potere e in base a questo abbiamo preparato la nostra reazione". Mandic ha detto che "le circostanze in Montenegro sono arrivate al punto di rottura e questo non grazie al Fronte democratico, ma al fatto che il regime anti-serbo cerca di spezzare la schiena all'identità politica del popolo serbo, arrestando in modo arbitrario i suoi esponenti". Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", la polizia ha assegnato una scorta a Mugosa e ha rafforzato le misure di sicurezza nei confronti del procuratore capo Sasa Cadjenovic. Quest'ultimo ha già ricevuto delle minacce per il proprio coinvolgimento nel processo per terrorismo che vede tra gli accusati alcuni degli esponenti di spicco del Fronte democratico, schieramento filo-russo e filo-serbo. (segue) (Mop)