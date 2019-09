Montenegro: testimone pentito al processo per terrorismo Sindjelic sarà estradato in Croazia (5)

- Quest'ultimo schieramento ha annunciato una manifestazione in piazza a Podgorica slegata alle proteste antigovernative che il movimento civico Resisti-97mila organizza da mesi nella capitale del paese. Nella nota del Fronte democratico si legge che "la manifestazione antigovernativa pacifica annunciata inizialmente per quella data è stata annullata, ma il Fronte democratico organizzerà autonomamente attività di cui ci assumiamo la piena responsabilità". Tali attività, secondo la nota, "saranno significativamente diverse da quelle organizzate nelle settimane precedenti dal movimento Resisti-97 mila". Quest'ultimo movimento ha organizzato, assieme all'opposizione, una serie di manifestazioni settimanali chiedendo la formazione di un governo tecnico che rappresenta "l'unico modello" per superare l'attuale crisi sociale e politica in Montenegro e "l'unica garanzia" per la trasparenza delle prossime elezioni politiche. Si tratta di una richiesta avanzata varie volte negli ultimi tre anni anche dal Fronte democratico. (segue) (Mop)