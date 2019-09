Montenegro: testimone pentito al processo per terrorismo Sindjelic sarà estradato in Croazia (6)

- Si era conclusa il 28 marzo la fase delle arringhe finali nel processo per terrorismo che viene celebrato davanti alla Corte superiore di Podgorica. Nel corso dell'ultima udienza, il funzionario dello schieramento filorusso Fronte democratico Milan Knezevic, tra gli imputati, ha ribadito di avere "agito nel rispetto delle leggi con l'obiettivo di sconfiggere il Partito democratico dei socialisti (Dps, leader della maggioranza) alle elezioni del 2016". Knezevic ha inoltre affermato che "l'intero processo ha una motivazione politica" e ha invitato gli organizzatori delle manifestazioni antigovernative che si svolgono ogni sabato a Podgorica a "non interrompere le proteste". In seguito, il segretario generale del partito extraparlamentare Il vero Montenegro Vladislav Dajkovic ha detto che i deputati del Fronte democratico accusati di terrorismo vanno "difesi con le proprie vite dall'opposizione, in caso di una condanna". (segue) (Mop)