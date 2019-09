Montenegro: testimone pentito al processo per terrorismo Sindjelic sarà estradato in Croazia (7)

- Dajkovic ha detto che "l'intera opposizione non deve permettere a nessun costo che Andrija Mandic e Milan Knezevic vengano mandati in prigione". Il processo, a detta di Dajkovic, "sarà iscritto nella storia del paese come uno dei processi più assurdi". Secondo quanto dichiarato in precedenza da Andrija Mandic durante la propria esposizione finale al processo, "la sentenza è già stata decisa". Mandic ha ribadito che "il tribunale non è altro che uno strumento per montare processi che servono per tutelare il regime del presidente Milo Djukanovic". Mandic ha inoltre affermato che "la sentenza sarà funzionale ai tentativi di incutere timore". Mandic ha detto che "questo è un processo politico in base a tutti gli elementi e non ha nulla a che fare con la legge e con la giustizia". (segue) (Mop)