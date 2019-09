Montenegro: testimone pentito al processo per terrorismo Sindjelic sarà estradato in Croazia (8)

- Secondo il procuratore capo speciale del Montenegro Milivoje Katinic, l'intero processo per tentato attacco terroristico sventato in Montenegro nell'ottobre del 2016 "avrebbe potuto concludersi nell'arco di sei mesi, dato che si tratta del lasso di tempo che ci è servito per concludere le indagini, ma a causa del tergiversare della difesa i tempi si sono allungati". La difesa, secondo Katnic, "ha auspicato che il collaboratore di giustizia Sasa Sindjelic potesse cambiare la propria deposizione". Il procuratore montenegrino ha evidenziato che le autorità di Podgorica "hanno avuto un sostegno senza riserve da parte della Serbia". Katnic ha ribadito la propria intenzione "a dimettersi in caso di una sentenza di assoluzione". Il processo riguarda un presunto colpo di stato sventato il 15 ottobre del 2016, alla vigilia delle elezioni parlamentari in Montenegro. Tra gli imputati figura anche il cittadino russo Vladimir Popov che, secondo un'inchiesta del sito web britannico "Bellingcat" sarebbe in realtà l'agente del Servizio d'intelligence militare (Gru), Vladimir Nikolaevich Moiseev. (Mop)