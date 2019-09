Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per oggi a Milano e in LombardiaCOMUNEL’assessore alla Cultura Filippo Del Corno interviene alla presentazione dell’ATS aggiudicataria del bando e del progetto di gestione. Al termine della conferenza stampa è prevista una visita guidata della Casa.Casa degli Artisti, in corso Garibaldi 89a ingresso da via T. da Cazzaniga (ore 12.30)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala prende parte alla conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di Milano Bike City, il festival diffuso dedicato alla bici, in programma dal 14 al 22 settembre. All'incontro intervengono gli assessori al Turismo, Sport e Qualità della Vita Roberta Guaineri e alla Mobilità e Lavori Pubblici Marco Granelli, il Presidente di ATM Luca Bianchi, il Direttore di Radio Deejay Linus e gli organizzatori di Milano Bike City Marco Mazzei e Giovanni Morozzo.Palazzo Marino, Sala dell'Orologio Piazza Scala, 2 (ore 13.00)REGIONEIl vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala partecipa alla cerimonia di consegna del premio 'Confartigianato motori', iniziativa giunta alla sua 37esima edizione. Sono presenti esponenti delle istituzioni, delle imprese e del mondo delle corse per la tradizionale cerimonia di consegna dei riconoscimenti a piloti, meccanici, ingegneri, giornalisti, fotografi e altri protagonisti del circus della F1.Autodromo Monza Area Hospitality Confartigianato Motori (ore 10.00)L'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia Melania Rizzoli, partecipa alla presentazione del Nuovo Repertorio IeFp (Istruzione e Formazione Professionale).Palazzo Lombardia, Sala Biagi, Ingresso N4, primo piano piazza Città di Lombardia, 1 – Milano (ore 10.30)L'assessore regionale allo Sport e giovani Martina Cambiaghi incontra in Autodromo a Monza i ragazzi vincitori del concorso 'Diplomati in pista 2019'. Con l'iniziativa, giunta al secondo anno, sono stati messi a disposizione 300 biglietti per assistere alle prove del Gran Premio d'Italia di Formula Uno che si terranno nel circuito monzese.Stand Regione Lombardia, Fan Zone Autodromo di Monza, ingresso Porta Vedano - Vedano al Lambro/MB. (ore 11.00)L'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato partecipa alla conferenza stampa del Comitato nazionale sicurezza stradale (Conass) per presentare la campagna di sensibilizzazione al rispetto del Codice della strada e la promozione della sicurezza stradale denominato 'La strada è di tutti'. Il progetto vede il coinvolgimento di Aci Milano, Aci Varese e il supporto della Fia (Federation internationale de l'Automobile), Fia Action for Road Safety e Fia Foundation. Intervengono, oltre all'assessore De Corato: il presidente di Conass, il campione di ciclismo Ivan Basso; la vice presidente Conass e vice sindaco di Gallarate Francesca Caruso; il presidente Fia e inviato speciale Onu per la sicurezza stradale Jean Todt; il presidente di Aci Angelo Sticchi Damiani; il presidente di Aci Milano Geronimo La Russa; il presidente di Aci Varese Giuseppe Redaelli; il direttore delle comunicazioni di Sea Claudio Del Bianco.Aeroporto di Malpensa, Sala conferenze “Malpensa Center”, Ferno/VA (ore 18.00)L'assessore all'Autonomia e Cultura della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, presenta la nuova edizione del libro 'Coppi e il diavolo' di Gianni Brera, realizzata dall'assessorato all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia nella ricorrenza del centenario della nascita del grande scrittore e giornalista lombardo.Biblioteca comunale, piazza Pusterla, 7 Casalpusterlengo/LO (ore 18.00) (Rem)