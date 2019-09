Ungheria: presidente Ader, sosteniamo aspirazioni euroatlantiche della Georgia

- L'Ungheria continuerà a sostenere l'integrità territoriale della Georgia entro i confini internazionalmente riconosciuti, così come il suo percorso di integrazione a livello euroatlantico. Lo ha affermato il presidente ungherese, Janos Ader, al termine di un incontro a Tbilisi con l’omologa georgiana, Salome Zourabishvili. Stando alle informazioni diffuse dall’agenzia di stampa “Mti”, il capo dello Stato ungherese ha detto di sperare che la nuova Commissione europea riesca a dare slancio all’integrazione della Georgia. In aggiunta, Ader ha sottolineato come l’istituzione di un collegamento aereo diretto tra Budapest e Tbilisi abbia contribuito a rafforzare i rapporti bilaterali, aggiungendo che ci sono ottime prospettive di cooperazione all’interno del settore idrico, essendo la depurazione dell'acqua è cruciale per l'agricoltura e l'industria georgiane.(Vap)