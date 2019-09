San Siro: Sollazzo (M5s), presentata interrogazione su coinvolgimento Consiglio

- Il M5S Milano ha presentato un'interrogazione alla giunta per aggiornamenti sullo sviluppo della pratica di riprogettazione dello stadio Meazza. "Si parla tanto del progetto presentato da Inter e Milan rispetto alla demolizione del Meazza e alla costruzione di un nuovo Stadio, peccato che sia tutto ancora top secret. Il sindaco Sala nei giorni scorsi ha chiesto ai club trasparenza e coinvolgimento del Consiglio Comunale. Per questo chiedo alla giunta di conoscere la data di convocazione della prima seduta della conferenza dei servizi e relativo iter dei lavori; di comunicare se è già stato chiarito l'iter di coinvolgimento del Consiglio Comunale e relative date, condizioni e modalità; di confermare se nella proposta avanzata dalle due società calcistiche sono già disponibili e consultabili delle parti di progettualità che sono esenti dalle condizioni di segretezza", spiega in una nota il consigliere pentastellato Simone Sollazzo, primo firmatario dell'interrogazione. (com)